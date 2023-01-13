جدة - نرمين السيد - قال سامر خير أحمد، خبير الشؤون الآسيوية، إن زيارة زيارة رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، وما يجرى حاليا هو إعداد المسرح لحرب محتملة مع الصين، حيث تجرى ترتيبات أمريكية مع دول التفاهمات «كواد» التى منها اليابان وأستراليا من أجل احتمال وقوع اشتباك عسكرى مع الصين سواء محدود أو واسع.





وذكر خبير الشؤون الآسيوية لـ «القاهرة الإخبارية»، أن اليابان تعمل جاهدة على زيادة قوتها العسكرية برفع ميزانية جيشها بنحو 30 % فى العام المقبل، بما يعادل أكثر من 51 مليار دولار حيث وصفها البعض بأنها ميزانية قياسية منذ الحرب العالمية الثانية، فضلا عن إجرائها مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة بشكل أساسى بمشاركة كوريا الجنوبية وأستراليا. وأضاف أن واشنطن تنوى زيادة حضورها العسكرى فى المنطقة، ونشرت سفنا حربية على شواطئ أستراليا، وتزيد من انتشارها العسكرى فى طوكيو فى ظل الحديث عن أن الغطاء النووى الأمريكى لحماية طوكيو غير كافٍ، ويتعين إعداد تدريب مشترك على الأسلحة النووية بين القوات اليابانية والأمريكية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير لـ «القاهرة الإخبارية»: أمريكا تجرى ترتيبات لمواجهة محتملة مع الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.