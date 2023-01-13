جدة - نرمين السيد - وأضاف "عطا الله"، خلال ظهوره فى برنامج "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لذلك تقوم المفوضية الأوروبية بترتيب وتخطيط فقرات القمة الأوروبية الأوكرانية القادمة، والتى تبدأ مع بداية الشهر المقبل.
وتابع:" رئيس الاتحاد الأوروبى سيذهب برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أوكرانيا، ومن المنتظر أن يضم الوفد عدد من المفوضين الذين يسيرون عددا من الملفات المهمة وقد يصل عددهم إلى 15 مفوضًا".
وأردف أن هذه الإجراءات والمخططات، تثبت سعى دول أوروبا إلى تعميق الدعم لأوكرانيا، والدخول فى مرحلة حرجة من هذه الحرب.
واستكمل أن الاتحاد الأوروبى لن يكتفى بالعقوبات التى فرضها على روسيا، حيث يراجع العقوبات القديمة التى تم فرضها، على أن تدخل حيز التنفيذ فى الأسابيع المقبلة، مع احتمالية فرض المزيد من العقوبات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسل «القاهرة الإخبارية»: الناتو والأوروبيون مستعدان لحرب طويلةفى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.