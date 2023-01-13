العالم اليوم - أرباح سيتي غروب تهبط مع زيادة المخصصات وتباطؤ الصفقات

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يناير 2023 05:22 مساءً - أعلن بنك سيتي غروب، الجمعة، هبوط أرباحه في الربع الأخير مع زيادة المخصصات تحسبا لتدهور الأوضاع الاقتصادية ومع انخفاض إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بسبب انخفاض كبير في أنشطة إبرام الصفقات.

وانخفض سهم سيتي غروب حوالي ثلاثة بالمئة في تداولات ما قبل الفتح، بعدما دفعت مخاوف من كساد محتمل سيتي لإضافة 640 مليون دولار إلى احتياطياته في الربع الأخير.

ويقارن ذلك مع إفراج البنك عن 1.37 مليار دولار من احتياطياته في 2021 عندما لم تتحقق خسائر القروض المتعلقة بجائحة كورونا.

وهوت إيرادات سيتي من الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 58 بالمئة وسط تباطؤ كبير في أنشطة الدمج والاستحواذ العام الماضي مع تجنب الشركات إبرام الصفقات وارتفاع أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا والضبابية الاقتصادية المتزايدة.

ولكن المتعاملين لجأوا إلى إعادة ترتيب محافظهم في وجه التقلب المتزايد، مما عزز أنشطة سيتي في الأسواق. وقفزت إيرادات سيتي ستة بالمئة إلى 18 مليار دولار.

وبلغ صافي الأرباح 2.5 مليار دولار بما يعادل 1.16 دولار لكل سهم عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر مقارنة مع 3.2 مليار دولار، أو 1.46 دولار لكل سهم، في الفترة نفسها قبل عام.