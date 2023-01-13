«القاهرة الإخبارية» تكشف عن الملفات الرئيسية لرئيس وزراء العراق فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - كشفت هبة التميمى، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، عن أبرز الملفات التى سيتم مناقشتها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، إلى ألمانيا.





وقالت هبة التميمى، خلال ظهورها عبر "نشرة المشرق العربى"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن العراق فى حكومته الجديدة، يحتاج إلى إيجاد المستمثرين، بخاصة فى مجالات الإعمار والبنية التحتية. وأضافت أن رئيس الوزراء العراقى، ووفده المكون من وزراء خارجية وصناعة وهجرة، وحتى رجال أعمال ومستشارين، وصلوا إلى ألمانيا، لبدء زيارتهم الرسمية. وتابعت، أنه سيتم توقيع مذكرات تفاهم خلال هذه الزيارة، بين العراق وألمانيا، فى مجالات مثل الكهرباء، إضافة إلى مبادرات فى برامج التنمية والتدريب المهنى والتعليم.

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