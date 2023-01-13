العالم اليوم - براءة مندي من 7 تهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

انتم الان تتابعون خبر براءة مندي من 7 تهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يناير 2023 04:24 مساءً - حكمت محكمة بريطانية، الجمعة، بأن مدافع مانشستر سيتي، بنجامين مندي، "غير مذنب" في 6 اتهامات بالاغتصاب وتهمة اعتداء جنسي، بينما لم يتوصل المحلفون إلى حكم في تهمة اغتصاب وأخرى تتعلق بمحاولة اغتصاب.

وجرت المحاكمة في تشيستر كراون منذ أغسطس الماضي، بعد مزاعم من 13 سيدة ضد بنجامين مندي وشخص آخر.

وأصدر مانشستر سيتي بيانا قال فيه، إنه "على علم بالحكم"، مضيفا أنه "نظرا لوجود مسائل مفتوحة في القضية، فإن النادي ليس في وضع يسمح له بتعليقات أكثر في الوقت الحالي"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت آخر مباراة خاضها مندي مع سيتي أمام توتنهام في 15 أغسطس، وأوقفه النادي في وقت لاحق من ذلك الشهر، بينما تم احتجاز اللاعب.

وانضم مندي، الذي لعب عشر مباريات دولية مع فرنسا وفاز بكأس العالم 2018، إلى سيتي قادما من موناكو في 2017، مقابل 52 مليون جنيه إسترليني.

وفاز مندي بالدوري الإنجليزي 3 مرات مع سيتي، رغم أن الإصابات قللت من مشاركاته، وخضع الظهير الأيسر لجراحة في الركبة في موسم 2018-2019.