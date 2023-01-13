روسيا وبيلاروسيا تشكلان فضاء دفاعيا مشتركا بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وأضاف الدبلوماسى الروسى - فى تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية - "تعقد المجالس الأمنية ووزارتا الدفاع وهيئة الأركان العامة فى البلدين اجتماعات مشتركة لهياكل الحكم، وينسقون على مستوى العمل بشكل يومى، بما فى ذلك أنشطة مجموعة إقليمية مشتركة من القوات ونظام دفاع جوى إقليمى موحد، كما تساهم لجنة الحدود المشتركة فى هذه المسألة".

ولفت إلى أن عمل هذه الهيئات المشتركة مع الالتزامات المتبادلة فى حالة العدوان الخارجى يشكل إلى حد كبير الفضاء الدفاعى المشترك بين البلدين.

وأوضح قائلا "معاهدة إنشاء "دولة الاتحاد" تنص على سياسة دفاعية مشتركة، والتنسيق فى مجال البناء العسكرى وتطوير القوات المسلحة، والاستخدام المشترك للبنية التحتية العسكرية، واتخاذ تدابير أخرى للحفاظ على القدرات الدفاعية للقوات المسلحة".