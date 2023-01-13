«القاهرة الإخبارية».. أوكرانيا تنفى سيطرة روسيا على بلدة سوليدار

جدة - نرمين السيد - وبحسب "القاهرة الإخبارية"، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن معارك ضارية مستمرة فى سوليدار.

يأتى ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على مدينة سوليدار الأوكرانية.

وكان عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكرانى للحوار، قال فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن مدينة سوليدار الأوكرانية لم تسقط بالكامل فى قبضة الجيش الروسى.

وأشار أبو الرب، إلى أن نائب وزير الدفاع الأوكرانى أكد صباح اليوم، أن ما حدث فى سوليدار هو اقتحام قام به الجيش الروسى، مضيفًا أن هذا لا يمنع أن هناك سيطرة حدثت من الجيش الروسى على المدينة.

وأضاف أن هناك مؤشرات تتجه نحو انسحاب تكتيكى للجيش الروسى من المدينة الأوكرانية إلى الجهة الغربية، قائلاً إنه حتى وإن حدث سقوط للمدينة فى يد القوات الروسية فإنه لن يؤثر على سير المعركة.