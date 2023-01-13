جدة - نرمين السيد - قال محمود الأفندى، الباحث فى العلاقات الدولية، إن أوكرانيا واجهت القوات الروسية بتحويل عدد كبير من مدنها إلى قلعات عسكرية، مؤكدًا أن كييف تستغل المدنيين والأبنية السكنية، الأمر الذى يصعب من السيطرة على تلك المدن.





واعتبر محمود الأفندى، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن استخدام المدنيين والأبنية السكنية عسكريًا يصعب من العملية العسكرية الروسية بسبب محاولة الحفاظ على حياة المدنيين، خاصة مع تعليمات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتجنب وقوع ضحايا من المدنيين الأوكرانيين فى الحرب، على حد قوله. وأشار الباحث فى العلاقات الدولية إلى أن الغرب استغلوا خبر تعيين قائد عسكرى جديد لإدارة معارك روسيا فى أوكرانيا لتصدير صورة سلبية، على أنه بسبب فشل الجيش الروسى فى تحقيق أهدافه، وذلك بهدف رفع معنويات الجيش الأوكرانى. وكشف محمود الأفندى فى مداخلته لـ"القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل تعيين قائد عسكرى روسى جديد لإدارة معارك روسيا فى أوكرانيا، قائلاً إن تعيين قائد الأركان العامة جاء بهدف تخطى البيروقراطية العسكرية من جهة، وتوسيع العملية العسكرية من جهة أخرى، وليس بسبب ضعف أو فشل من الجيش الروسى منذ بدء العملية العسكرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تستغل المدنيين والمساكن دروعا عسكرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.