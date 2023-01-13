العالم اليوم - مونديال الأندية.. الأهلي على سكة الريال والوداد ينازل الهلال

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يناير 2023 03:22 مساءً - أفرزت قرعة كأس العالم للأندية التي يستضيفها المغرب معركة عربية خالصة بلقاء الوداد المغربي والهلال السعودي، في ربع نهائي المونديال.

واصطدم الأهلي المصري بطل القارة السمراء باوكلاند سيتي، وفي حال تخطيه الفريق النيوززيلاندي، سيلتقي سياتل ساوندرز الأميركي، في ربع النهائي. وفي المربع الذهبي، ينتظر ريال مدريد الإسباني، الأهلي المصري (حال تأهله)، أما فلامنغو البرازيلي، فسينتظر في نصف نهائي البطولة، الفائز من لقاء الوداد البيضاوي والهلال السعودي.

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