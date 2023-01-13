العالم اليوم - فوق 1900 دولار.. أونصة الذهب تسجل أعلى مستوى في 9 أشهر

انتم الان تتابعون خبر فوق 1900 دولار.. أونصة الذهب تسجل أعلى مستوى في 9 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يناير 2023 03:22 مساءً - استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار الرئيسي الجمعة، لتصل لأعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل العام الماضي بعد تراجع مفاجئ في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مما عزز التوقعات بإبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1905.19دولار للأونصة بحلول الساعة 1008 بتوقيت غرينتش. وارتفع 2.1 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع متجها لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بحسب بيانات "رويترز".

أما العقود الأميركية الآجلة للذهب فصعدت 0.5 في المئة إلى 1907.90 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب بما يصل إلى 1.3 بالمئة الخميس لتتجاوز مستوى 1900 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ أوائل مايو 2021، بعد أن أظهرت بيانات أميركية تراجع أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف العام في ديسمبر.

كما لقي المعدن الأصفر دفعة من تعليقات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي تفيد باحتمال إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة مع تراجع التضخم في ديسمبر. ومع ذلك، فقد حذروا من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تعود بالنفع على الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا.

وساعد تراجع الدولار أيضا في دعم أسعار الذهب. ويزيد انخفاض الدولار من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 23.76 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.1 في المئة إلى 1068.42 دولار، ويتجه كلا المعدنين لتكبد خسائر أسبوعية. في حين انخفض البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1781.00 دولار.