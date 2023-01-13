المجر: مقتل شرطى وإصابة 2 آخرين جراء حادث طعن فى العاصمة بودابست

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إيه بى سى" الأمريكية عن الشرطة أنها تلقت مكالمة تفيد بأن أحد الأشخاص يحاول اقتحام شقة مجاورة فى العاصمة "بودابست"، وعندما حاول أفراد الشرطة اعتقاله، طعنهم الرجل وفر إلى الشارع، مشيرة إلى أن أحد أفرادها قام بإطلاق النار على المسلح فى قدمه.
وأضافت الشرطة أنه تم اعتقال المسلح ونقله إلى أحد المستشفيات مع أفراد الشرطة المصابين، مشيرة إلى أن أحد أفرادها الذى يبلغ من العمر 29 عاما توفى فى المستشفى متأثرًا بإصابته.
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