الإمارات وباكستان تؤكدان حرصهما على تعزيز الشراكة الاستراتيجية

جدة - نرمين السيد - أكدت دولتا الإمارات وباكستان حرصهما على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية وتطوير المشاريع المشتركة.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء فى بيان مشترك صدر بمناسبة الزيارة التى قام بها رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إلى دولة الإمارات.

وأوضح البيان، أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف عقدا اجتماعاً ناقشا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر بشأن المسائل السياسية والأمنية فى المنطقة، وبحثا تعزيز التعاون فى المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وتطوير المشاريع المشتركة، بجانب تعزيز التعاون فى قطاع الموارد البشرية.

واتفق الجانبان على تكثيف التشاور والتنسيق؛ بهدف تعزيز الشراكة والتعاون الاستراتيجى، لا سيما فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعمل معاً لسد الفجوة الرقمية.

ووقع الجانبان مذكرات تفاهم فى مجالات مكافحة الاتجار بالبشر والتبادل الإخبارى والتعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية فى كلا البلدين.