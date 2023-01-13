رئيس المركز الأوكرانى للحوار: سوليدار لم تسقط بالكامل فى يد الجيش الروسى

جدة - نرمين السيد - وقال عماد أبو الرب، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إن نائب وزير الدفاع الأوكرانى أكد صباح اليوم إن ما حدث فى سوليدار هو اقتحام قام به الجيش الروسى، مضيفًا أن هذا لا يمنع أن هناك سيطرة حدثت من الجيش الروسى على المدينة.

وأوضح أن هناك مؤشرات تتجه نحو انسحاب تكتيكى للجيش الروسى من المدينة الأوكرانية إلى الجهة الغربية، قائلاً إنه حتى وإن حدث سقوط للمدينة فى يد القوات الروسية فإنه لن يؤثر على سير المعركة.

وتابع رئيس المركز الأوكرانى للحوار، أنه فى الوقت نفسه، فإن سقوط سوليدار يعنى تضييق الخناق قليلاً على مدينة باخموت الأوكرانية، والتى تستهدف روسيا إحكام قبضتها عليها فى المقام الأول، ومن ثم السيطرة على الإقليم.