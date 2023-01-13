جدة - نرمين السيد - وذكر المجلس - حسبما أفادت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية، فى نشرتها الإنجليزية - أنه تم تسجيل 5 قتلى فى منطقة بيكول، و4 قتلى فى زامبوانجا و4 فى شمال مينداناو، علاوة على 3 قتلى فى فيساياس الشرقية وقتيل فى منطقة دافاو؛ مضيفا أن 7 أشخاص أصيبوا وفقد شخصان آخران.
ومنذ الأسبوع الماضى، تسببت منخفضات جوية متتالية والرياح الموسمية الشمالية الشرقية فى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية فى مناطق واسعة فى الفلبين، الأمر الذى أدى إلى تضرر عشرات الآلاف من الأسر وإجلاء حوالى 71 ألفا و442 شخصا إلى مراكز الإيواء المؤقتة، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بنحو 530 منزلا و31 طريقا و13 جسرًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والطقس السيئ فى الفلبين إلى 17 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.