المدعى العام الأوكرانى: مقتل 453 طفلا وإصابة 880 آخرين منذ بدء الحرب

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب المدعى العام - فى بيان له اليوم - إنه حتى اليوم 13 يناير، تأثر أكثر من 1333 طفلا فى أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 453 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 880 آخرين بجروح مختلفة الخطورة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.
وأوضح مكتب المدعى العام، أن 3 آلاف و126 مؤسسة تعليمية فى أوكرانيا تضررت جراء الضربات الجوية والمدفعية الروسية اليومية، من بينها 337 مؤسسة تم تدميرها بالكامل.
وأضاف أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضى التى تسيطر عليها روسيا.
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