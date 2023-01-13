«القاهرة الإخبارية».. الدفاع الروسية تعلن السيطرة على سوليدار بالكامل

جدة - نرمين السيد - وقالت الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على الواقعة شرقى أوكرانيا الليلة الماضية، وذلك بعد معارك شرسة على مدار الأيام الماضية، التى كانت مسرحًا لقتال عنيف على مدار الأيام الماضية، موضحة أن ذلك سيسمح لقواتها الآن بقطع القوات الأوكرانية عن بلدة باخموت القريبة والأكبر بكثير من سوليدار.

وتؤكد موسكو أن السيطرة على سوليدار خطوة حاسمة فى عملياتها العسكرية فى أوكرانيا، قائلة إنها "خطوة مهمة باتجاه القيام بهجمات ناجحة فى المستقبل"، كما أنها ستسمح بعزل القوات الأوكرانية فى باخموت.