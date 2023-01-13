جدة - نرمين السيد - وقالت الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على الواقعة شرقى أوكرانيا الليلة الماضية، وذلك بعد معارك شرسة على مدار الأيام الماضية، التى كانت مسرحًا لقتال عنيف على مدار الأيام الماضية، موضحة أن ذلك سيسمح لقواتها الآن بقطع القوات الأوكرانية عن بلدة باخموت القريبة والأكبر بكثير من سوليدار.
وتؤكد موسكو أن السيطرة على سوليدار خطوة حاسمة فى عملياتها العسكرية فى أوكرانيا، قائلة إنها "خطوة مهمة باتجاه القيام بهجمات ناجحة فى المستقبل"، كما أنها ستسمح بعزل القوات الأوكرانية فى باخموت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية».. الدفاع الروسية تعلن السيطرة على سوليدار بالكامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.