رئيس كوريا الجنوبية يبدأ غدا جولة خارجية للإمارات وسويسرا

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب الرئاسى الكورى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أن الرئيس يون يخطط خلال زيارته المزمعة إلى الإمارات خلال الفترة من 14 إلى 17 يناير لتعزيز التعاون الاستراتيجى بين البلدين.

ويتكون الوفد الاقتصادى المرافق للرئيس من حوالى 100 من رؤساء الشركات الكورية الجنوبية على رأسهم الرئيس التنفيذى لشركة سامسونج للإلكترونيات لى جيه-يونغ، ورئيس مجموعة هيونداى موتور جيونغ وى-سون.

وسوف يحضر يون المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس" المقرر عقده يومى 18 و19 يناير فى دافوس بسويسرا كأول رئيس كورى جنوبى يشارك فيه منذ 9 سنوات بعد أن حضرته الرئيسة الأسبق بارك كون-هيه فى عام 2014، حيث يلقى خطابا خاص ويقترح سبل التعاون والتضامن الدوليين من أجل تعزيز سلاسل التوريد والانتقال إلى الطاقة النظيفة وإنشاء النظام الرقمى، ويقدم دور كوريا الجنوبية والتزامها لدعم تحقيق هذه الأهداف.