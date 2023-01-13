مصرع 7 أشخاص وإصابة 12 آخرين جراء الأعاصير جنوبى الولايات المتحدة‎‎

جدة - نرمين السيد - وتعهدت السلطات، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" اليوم الجمعة، بالكشف عن صورة أوضح لحجم الأضرار وجهود البحث عن ضحايا إضافيين فى وقت لاحق من اليوم، حيث يتوقع أن تتحسن ظروف الطقس.
وقالت السلطات "إن التيار الكهربائى انقطع عن عشرات الآلاف من العملاء فى جميع أنحاء ولايتى جورجيا وألاباما".
وأوضحت أنه فى مقاطعة أووجا بألاباما، تضرر ما يقدر بـ40 منزلا بسبب إعصار قطع مسارًا بطول 20 ميلاً ـ 32 كيلومترا ـ عبر مجتمعين ريفيين.
كما ألغت السلطات أو أجلت أكثر من 250 رحلة فى مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولى ومطار شارلوت دوجلاس الدولى.
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