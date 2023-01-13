«القاهرة الإخبارية».. فرنسا تعلن تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية خلال شهرين

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، شدد فى وقت سابق على أنه يجب على أوروبا النظر فى مراجعة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب التكاليف المرتبطة بتدخلها فى الوضع القائم بأوكرانيا.

فيما شدد مسؤول السياسية الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، على ضرورة تقديم ضمانات لأوكرانيا لحل النزاع الدائر فى الأراضى الأوكرانية.