العالم اليوم - "سيمنس" للطاقة تخطط لتوسيع التعاون مع العراق

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يناير 2023 12:26 مساءً - تخطط شركة سيمنس لتوسيع تعاونها مع العراق من خلال تطوير مشاريع بقدرة تزيد عن ستة غيغاوات في السنوات الخمس المقبلة.

وقال متحدث باسم سيمنس للطاقة لوكالة "رويترز" إن ذلك سيشمل، من بين أمور أخرى، إنشاء محطات توليد الطاقة وكذلك تطوير في قطاع الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء.

وأضاف المتحدث أن الرئيس التنفيذي للشركة كريستيان بروخ يعتزم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تلك الخطط مع وزير الكهرباء العراقي الجمعة.

وقال بروخ لرويترز "وجود مصدر طاقة يمكن الاعتماد عليه هو الأساس لمجتمع مستقر... إمداد أجزاء كبيرة من بلد بأكمله بالكهرباء هي بالتالي واحدة من أهم مهام شركتنا".

وقال إن الشركة ستعمل على ضمان تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن مع شركائها في العراق.

وقالت الشركة إن خارطة الطريق الحالية ترتبط باتفاقية 2019 التي تتضمن مشروعات بأكثر من جيجاوات بحلول 2023.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يزور برلين الجمعة مع وفد رفيع المستوى، حيث من المقرر أن يلتقي بالمستشار الألماني أولاف شولتس.

وكانت وكالة أنباء العراق الرسمية قد نقلت عن السوداني قوله: "ألمانيا تساهم بفاعلية في صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار العراق، وساهمت بنحو 3.4 مليار دولار لاعمار العراق".

وأضاف "سنحرص من خلال هذه الزيارة على تعزيز آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية، فضلا عن الملفات الأخرى التي تتعلق بالتنمية البشرية ومعالجة التغيرات المناخية واستمرار التعاون الأمني وكذلك القضايا الإنسانية الأخرى".