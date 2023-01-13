القاهرة الإخبارية.. أزمة الطاقة تضرب أوروبا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واستعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نشرتها الإخبارية بتقنية "الواقع المعزز" تحديات القارة العجوز لتوفير مصادر الطاقة لشعوبها فى العام الجارى مع عدم ظهور أى بوادر لتوقف الحرب الدائرة.

عوامل عديدة ساعدت القارة العجوز على النجاح فى مواجهة هذه الأزمة، ولعل أهمها هو الاعتدال الملحوظ لدرجات الحرارة فى معظم أرجاء القارة، والتوسع فى مصادر الطاقة المتجددة، وتأمين مخزونات الغاز المسال.

كما أنه من المتوقع أن يكون الاستهلاك الأوروبى أقل بنحو 16% فى عام 2023 من متوسط مستويات الـ5 سنوات الماضية، فيما تساعد الظروف المواتية وتوسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح على خفض توليد الطاقة، التى تعمل بالغاز فى 10 من أكبر أسواق الطاقة فى أوروبا، بنسبة 39% هذا العام.

وبحسب تقديرات نشرتها مؤسسات اقتصادية فإن دول القارة العجوز خسرت تريليون دولار لتأمين الطاقة بعيدا عن واحد من أكبر 3 موردين للطاقة وهى روسيا.

يرى وزير الاقتصاد الألمانى روبرت هابيك، أن تجنب خطر الانهيار الاقتصادى الكامل وسقوط الصناعة الأوروبية قد تم بالفعل، حيث تفتتح برلين 3 محطات تخزين جديدة هذا الشتاء، وتتوقع الدولة ذات الاقتصاد الأكبر فى أوروبا أن تغطى منشآتها الجديدة للغاز الطبيعى، المسار نحو ثلثى احتياجاتها السابقة.

كما أنه من المرجح أن يؤدى استمرار تدفق الإمدادات من مصادر غير روسية إلى منع ارتفاع أسعار الغاز إلى أعلى مستوياتها فى الأسواق، التى وصلت إليها العام الماضى.

وعلى الرغم من التطورات الإيجابية فإن الأسعار لا تزال أعلى من المتوسطات التاريخية، كما أنه لا تزال المخاطر قائمة، حيث ستمثل واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية هذا العام خمس المستويات المعتادة، أى نحو 27 مليار متر مكعب فقط، كما أنه من الممكن أن يقطع الكرملين هذه الإمدادات بشكل كامل.