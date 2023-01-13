جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان صحفى نشرته وزارة الخارجية اليابانية، ونقلته وكالة أنباء "كيودو" الرسمية، عقب اتصال هاتفى جرى بين وزير الخارجية اليابانى يوشيماسا هاياشى ونظيره الكورى الجنوبى بارك جين بعد يوم من اقتراح سول أن تقوم مؤسسة كورية جنوبية بتعويض المدعين نيابة عن الشركات اليابانية المتورطة فى قضايا العمل القسرى المزعومة خلال فترة الحكم الاستعمارى اليابانى لشبه الجزيرة الكورية 1910-1945.
وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد أعلنت أمس أنها تدرس مقترحات لمؤسسة كورية جنوبية بشأن تعويض المدعين نيابة عن المدعى عليهم من الشركات اليابانية بشأن قضايا العمل فى زمن الحرب كأفضل خيار ممكن لحل هذه المسألة التى تعود لزمن الحرب والحقبة الاستعمارية لليابان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان وكوريا الجنوبية تتعهدان بمواصلة الاتصال بشأن قضية العمالة فى الحرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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