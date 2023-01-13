اليابان وكوريا الجنوبية تتعهدان بمواصلة الاتصال بشأن قضية العمالة فى الحرب‎

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان صحفى نشرته وزارة الخارجية اليابانية، ونقلته وكالة أنباء "كيودو" الرسمية، عقب اتصال هاتفى جرى بين وزير الخارجية اليابانى يوشيماسا هاياشى ونظيره الكورى الجنوبى بارك جين بعد يوم من اقتراح سول أن تقوم مؤسسة كورية جنوبية بتعويض المدعين نيابة عن الشركات اليابانية المتورطة فى قضايا العمل القسرى المزعومة خلال فترة الحكم الاستعمارى اليابانى لشبه الجزيرة الكورية 1910-1945.

وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد أعلنت أمس أنها تدرس مقترحات لمؤسسة كورية جنوبية بشأن تعويض المدعين نيابة عن المدعى عليهم من الشركات اليابانية بشأن قضايا العمل فى زمن الحرب كأفضل خيار ممكن لحل هذه المسألة التى تعود لزمن الحرب والحقبة الاستعمارية لليابان.