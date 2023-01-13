جدة - نرمين السيد - قال مراسل "القاهرة الإخبارية" فى العراق، منذ قليل، إن قصفًا صاروخيًا استهدف حقل غاز فى السليمانية، اليوم الجمعة.



جدة - نرمين السيد - قال مراسل "القاهرة الإخبارية" فى العراق، منذ قليل، إن قصفًا صاروخيًا استهدف حقل غاز فى السليمانية، اليوم الجمعة. وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، فى العراق، بأن القصف لم يتسبب بأية أضرار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية»: قصف صاروخى على حقل غاز بالسليمانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.