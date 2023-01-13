العالم اليوم - 43 مليار دولار صادرات مصر من يناير إلى أكتوبر 2022

انتم الان تتابعون خبر 43 مليار دولار صادرات مصر من يناير إلى أكتوبر 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يناير 2023 11:18 صباحاً - أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بارتفاع قيمة الصادرات المصرية 23.3 بالمئة في الشهور العشرة الأولى من 2022.

وقال الجهاز في بيان إن الصادرات المصرية سجلت 42.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر من 2022 مقابل 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بزيادة 8.1 مليار دولار.

وجاءت صادرات الغاز الطبيعي المسال في صدارة السلع التي صدرتها مصر خلال تلك الفترة، بقيمة بلغت 7.9 مليار دولار، تلتها صادرات الأسمدة بقيمة 2.7 مليار دولار، ثم البترول الخام بقيمة 2.6 مليار دولار ومنتجات البترول بقيمة 2.6 مليار دولار.

وتصدرت إسبانيا قائمة وجهات الصادرات المصرية بتلقيها سلعا بقيمة 3.1 مليار دولار، وتلتها تركيا بقيمة 3.1 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 2.8 مليار دولار والولايات المتحدة والسعودية بملياري دولار لكل منهما.

يذكر أن وزير الزراعة المصري، السيد القصير، كان قد كشف مطلع الأسبوع الحالي عن أن صادرات بلاده الزراعية بلغت خلال عام 2022 ولأول مرة في تاريخها ما يقرب من 6.5 مليون طن، بحوالي 3.3 مليار دولار وبزيادة حوالي 800 ألف طن عن العام الماضي.

توقعات الاقتصاد المصري

توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء تزايد معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4 بالمئة خلال العام المالي الجاري 2022 - 2023، ثم 5.3 بالمئة في العام المقبل، وصولًا إلى 5.7 بالمئة في العام المالي التالي له، و5.9 بالمئة في 2025 - 2026.

كما توقع الصندوق،في بيان أصدره الثلاثاء، أن تبلغ إيرادات موازنة مصر في العام المالي الجاري نحو 1.6 تريليون جنيه، تزيد إلى 1.9 تريليون جنيه في العام المالي المقبل وصولا إلى 2.2 تريليون جنيه في العام المالي 2024- 2025.

وقال الصندوق إن البرنامج الذي توصل إليه مع مصر، يهدف إلى تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الشهر الماضي على إقراض مصر 3 مليارات دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

وبحسب التقرير، فإن البرنامج الذي يمتد لمدة 46 شهرًا يسهم في تعزيز استقرار سوق الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار من أجل امتصاص الصدمات الخارجية، بما في ذلك التداعيات المستمرة للأزمة الروسية- الأوكرانية.

وتوقع صندوق النقد، في تقريره، أن يتراجع التضخم الأساسي إلى 7 بالمئة بحلول السنة المالية 2024- 2025، وأن تسجل موازنة الدولة فائضا بنسبة 2.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وقال الصندوق إن مصر أظهرت مرونة في مواجهة الصدمة التي أصابت العالم جراء وباء "كوفيد -19"، مشيرًا إلى استقرار سعر الصرف، وتحويلات قوية من الخارج، وانتعاش في السياحة، مشيرًا إلى خطط الحكومة للحماية الاجتماعية والأمن الغذائي من بينها برنامج التحويل النقدي.