رئيس وزراء اليابان يصل واشنطن فى آخر محطات جولته الخارجية

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يلتقى رئيس الوزراء اليابانى بالرئيس الأمريكى جو بايدن صباح اليوم فى البيت الأبيض، حيث سيؤكد الزعيمان مجددًا على وحدة مجموعة السبع بشأن سلسلة من القضايا من بينها قضية الغذاء والطاقة والأزمة الأوكرانية.

تأتى هذا الزيارة بينما تستعد اليابان لاستضافة قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى فى مدينة هيروشيما خلال شهر مايو القادم.

ومن المنتظر أيضا أن يطلع كيشيدا الرئيس الأمريكى على التحول الكبير بشأن السياسة الأمنية لليابان التى تم الإعلان عنها الشهر الماضى، والتى من بينها زيادة الإنفاق الدفاعى، وقدرة اليابان على شن ضربات مضادة ضد المهاجمين.

ويتوقع أيضا أن يناقش الزعيمان التعاون عن كثب فى تطوير أحدث التكنولوجيات، والتى تتضمن أشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة الحكومية.

وكان كيشيدا قد بدأ يوم الاثنين الماضى جولته الخارجية التى تستغرق إسبوعا وتشمل فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة.