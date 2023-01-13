اليابان: تصريف المياه المشعة المعالجة فى فوكوشيما الربيع أو الصيف المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة اليابانية بدء التصريف المخطط للمياه المشعة المعالجة من محطة الطاقة النووية المعطلة فى فوكوشيما بمياه المحيط الهادئ فى الربيع أو الصيف المقبل تقريبا، أى بعد حوالى عامين من اتخاذ قرار بشأن ذلك التصريف.





وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الوزراء المعنيين وافقوا، خلال اجتماع عقد اليوم الجمعة فى مكتب رئيس الوزراء بالعاصمة طوكيو، على سياسة منقحة بشأن التخلص من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشى للطاقة النووية المعطلة.

وخلال اجتماع الوزراء المعنيين، تمت المصادقة على سياسة منقحة بشأن التخلص من المياه المعالجة التى تحتوى على تركيزات منخفضة المستوى من التريتيوم والموافقة على الدعم المالى لمجتمعات الصيد المتضررة التى لازال تعارض والصين المجاورة تصريف المياه على بعد حوالى كيلومتر واحد قبالة ساحل المحيط الهادئ.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو، فى الاجتماع "نود أن نشرح بدقة هذه الإجراءات لمجتمعات الصيد والأطراف الأخرى ذات الصلة أثناء الاستماع إلى مخاوفهم".

ووفقا للسياسة المنقحة، ستساعد الحكومة اليابانية الصيادين الذين يخشون من أن يؤثر الضرر الذى يلحق بالسمعة على مبيعات صيدهم من خلال صندوق جديد بقيمة 50 مليار ين "أى ما يعادل 385 مليون دولار".

جدير بالذكر أنه للتأكد من أن التفريغ يتماشى مع معايير السلامة الدولية ولا يسبب أى ضرر للصحة العامة والبيئة، أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية العديد من مراجعات السلامة للخطة. ومن المقرر أن تصدر الوكالة تقريرا شاملا بناء على النتائج التى توصلت إليها وستقدم الدعم قبل التصريف وأثناءه وبعده.

يشار إلى أنه فى أعقاب الكارثة النووية الناجمة عن الزلزال الهائل والتسونامى الذى ضرب شمال شرق اليابان عام 2011 ، لا تزال هناك حاجة إلى كمية هائلة من المياه لتبريد الوقود المنصهر باستمرار فى محطة فوكوشيما دايتشى للطاقة، واختلطت المياه التى يتم ضخها لهذا الغرض بالمياه الجوفية ومياه الأمطار، وتراكمت فى صهاريج التخزين فى مجمع شركة طوكيو للطاقة الكهربائية "تيبكو" بعد معالجتها بنظام معالجة سائل متقدم يزيل معظم النويدات المشعة.

وقررت الحكومة اليابانية فى أبريل 2021 سياستها لبدء تصريف المياه المعالجة بعد حوالى عامين، بدأت شركة "تيبكو" المشغلة للمحطة فى بناء مرافق التفريغ فى أغسطس من العام الماضى، لكنها أكدت إن استكمال المنشآت قد يتأخر اعتمادا على ظروف البحر والطقس.