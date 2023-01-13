أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 114 ألفا و130 جنديا منذ بدء الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف 98 دبابة و6 آلاف و167 من المركبات المدرعة و2086 من النظم المدفعية و437 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و218 من أنظمة الدفاع الجوى و286 طائرة و276 مروحية و17 سفينة حربية، فضلا عن 4 آلاف و833 من المركبات وخزانات وقود".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.