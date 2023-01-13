أوكرانيا: القوات الروسية تقصف نيكوبول بالقذائف والمدفعية الثقيلة‎‎

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا فالنتين ريزنيشنكو، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قصفت الليلة الماضية منطقة نيكوبول التابعة للإقليم بالقذائف والمدفعية الثقيلة.





وقال ريزنيشنكو - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية - "فى الليل، أطلق الروس نيران المدفعية الثقيلة على المنطقة وعانت بلدة مارهانيتس من سقوط 12 قذيفة معادية. ولكن لحسن الحظ، لم يصب الناس بأذى".. مشيرا إلى أنه يجرى الآن التحقق من تداعيات وأضرار القصف.

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