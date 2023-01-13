موسكو توافق على نقل 300 ألف طن نفط كازاخستانى عبر أراضيها إلى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت شركة "كازترانس أويل" الكازاخستانية، اليوم الجمعة، بأن وزارة الطاقة الروسية وافقت على نقل 300 ألف طن من النفط الخام من كازاخستان إلى ألمانيا فى الربع الأول من العام الحالى عبر خط أنابيب "دروجبا".





وذكرت الشركة، فى بيان نقلته قناة "روسيا اليوم"، أنها تلقت تأكيدا من وزارة الطاقة الروسية لنقل النفط عبر منظومة أنابيب شركة "ترانس نفط" "خط أنابيب دروجبا" بغرض تسليمها فى نقطة عبور "آدامفا" لنقلها إلى ألمانيا، مضيفة أن توريد النفط سيتم فى إطار الاتفاقية المبرمة بين حكومتى روسيا وكازاخستان بتاريخ 7 يونيو 2002. جدير بالذكر أن خط "دروجبا" "سوفيتى"، يتجاوز طوله 6000 كيلومتر، ويمر جزءه الشمالى بأراضى بيلاروس وبولندا وألمانيا، والجنوبى وأراضى أوكرانيا وتشيكيا وسلوفاكيا والمجر.

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