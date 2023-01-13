المفوضية الأوروبية تعتمد مبادرة جديدة لحماية حقوق الإنسان فى دول الاتحاد

جدة - نرمين السيد - اعتمدت المفوضية الأوروبية مبادرة جديدة، تحت عنوان "المادة 4: أوقفوا التعذيب والمعاملة اللا إنسانية فى حدود أوروبا"، تهدف إلى تفعيل إطار يضمن الامتثال لحظر العنف والمعاملة اللاإنسانية والمهينة المنصوص عليها فى المادة 4 من ميثاق الحقوق الأساسية فيما يتعلق بسياسات الاتحاد الأوروبى المتعلقة بمراقبة الحدود واللجوء والهجرة.





وذكرت المفوضية، فى بيان صحفى، نشرته عبر موقعها الرسمى اليوم الجمعة، أن قرار تسجيل المبادرة الجديدة، التى تندرج ضمن مبادرة المواطنين الأوروبيين، ذا طبيعة قانونية ولا يخل بالاستنتاجات القانونية والسياسية النهائية للمفوضية أو بطرق تنفيذها فى حال حصلت على الدعم اللازم.

وأضافت أنه نظرًا لاستيفاء المبادرة الشروط الرسمية، فإنها أصبحت مقبولة قانونًا وأن محتواها يعبر فقط عن آراء مجموعة منظميها.

وأوضحت المفوضية فى بيانها أن مبادرة المواطنين الأوروبيين تفعلت لتصبح أداة فى أيدى المواطنين وتم إطلاقها رسميًا فى أبريل 2012 لتسمح لمليون مواطن من سبع دول أعضاء فى الاتحاد الأوروبى على الأقل بدعوة المفوضية الأوروبية لاقتراح إجراءات قانونية فى المجالات التى تتمتع فيها بسلطة التصرف وفقا لشروط معينة.