«القاهرة الإخبارية»: صحف لبنان تثمن توافق مصر والسعودية على ملف انتخاب رئيس

جدة - نرمين السيد - قدم أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من العاصمة اللبنانية بيروت، قراءة فى أبرز عناوين الصحف اللبنانية، صباح اليوم الجمعة، والتى سيطر عليها الشأن السياسى بشكل كبير، لاسيما فيما يخص ملف انتخاب رئيسا جديدا للجمهورية.





وقال سنجاب، خلال مراسلته ببرنامج "صباح جديد"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن عناوين الصحف اللبنانية استعرضت ملف انتخاب الرئيس من وجهة النظر المصرية، خاصة بعد اللقاء الذى جمع بين وزير خارجية جمهورية مصر العربية ووزير خارجية المملكة العربية السعودية يوم أمس الخميس. وأضاف أن عناوين الصحف تمحورت حول اتفاق مصر والسعودية من خلال الاجتماع الذى تم عقده، والتوافق على ضرورة ملئ الفراغ، وانتخاب رئيس لبنانى. وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن المعركة الحقيقية فى لبنان حاليا هى انتخاب رئيس جديد لسد الفراغ الموجود منذ 31 أكتوبر الماضى، لافتًا إلى أن ما يعطل انتخاب رئيس جديد هو الخلافات والمناكفات بين القوى السياسية التى تجعلها غير قادرة على انتخاب رئيس.

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