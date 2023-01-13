الخارجية الروسية: موسكو ومينسك تجريان تدريبات لردع أى تصعيد محتمل

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الإدارة الثانية لشئون رابطة الدول المستقلة لدى وزارة الخارجية الروسية، أليكسى بولشوك: "إن التدريبات المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا دفاعية بطبيعتها، وتهدف إلى ردع الخصوم المحتملين عن التصعيد والاستفزازات".





وأشار بولشوك إلى أنه فى ظل الوضع العسكرى والسياسى الحالى، تم نشر وحدات إضافية من مجموعة القوات الإقليمية الروسية-البيلاروسية المشتركة على الأراضى البيلاروسية منذ شهر أكتوبر الماضى، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

ووفقا للدبلوماسى الروسى، يتم الآن التنسيق القتالى والتدريبات والمناورات، مضيفا "التدريبات تعد دفاعية بطبيعتها، وتهدف إلى ضمان أمن روسيا وبيلاروسيا، ومن المفترض أن تثنى خصومنا المحتملين عن التصعيد والاستفزازات.. لدينا تفاهم كامل مع حلفائنا البيلاروسيين بشأن هذه القضية".

وأعلن الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، فى 10 أكتوبر الماضى، عن بدء تشكيل مجموعة إقليمية من القوات بموجب اتفاقيات مع روسيا، فيما قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بعد محادثات مع لوكاشينكو فى العاصمة البيلاروسية يوم 19 ديسمبر الماضى، إن موسكو ومينسك ستواصلان التدريبات المشتركة وأنشطة التدريب العسكرى الأخرى، بما فى ذلك تلك التى تدخل فى إطار مجموعة القوات الإقليمية.