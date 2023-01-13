أخطر أسلحة الحروب الحديثة.. «القاهرة الإخبارية» تكشف أبعاد السلاح السيبرانى

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى "أوجه كثيرة من الحرب الروسية الأوكرانية يراها العالم كل يوم، عشرات الصواريخ الجوالة التى تحوم بأجواء دونباس وكييف".

وذكر التقرير أن "آلاف القذائف المدفعية على طول خط المواجهة فى شرق وجنوب أوكرانيا ومعارك الدبابات داخل المدن وعلى أطراف الغابات، لكن الوجه الآخر لهذه الحرب هو المواجهة السيبرانية، وهى حرب لا تقل ضراوة عن حرب فيالق الدبابات والمدرعات والمشاة، فحجم الضرر الذى قد تحدثه الحرب السيبرانية قد يوقع أضرار موجات القصف الصاروخى".

وأضاف تقرير "القاهرة الإخبارية"، أن "قدرات الحرب السيبرانية قد تصل إلى ما لا تستطيع أن تصل إليه الصواريخ والمقاتلات، ففى الحرب السيبرانية يمكن إغلاق المطارات وفتح السدود وتعطيل المرافق وتحقيق خسائر فادحة من دون إطلاق رصاصة واحدة وفق محللين".

ونوه التقرير بأنه "فى الحرب الأوكرانية تشتد المواجهة بين الأطراف المتحاربة، ولا سيما بعد الدعم الفورى من بريطانيا للقدرات السيبرانية منذ اليوم الأول للحرب بنحو 6 ملايين جنيه استرلينى".