العالم اليوم - الاقتصاد البريطاني يحقق نموا مفاجئا بفضل كأس العالم

انتم الان تتابعون خبر الاقتصاد البريطاني يحقق نموا مفاجئا بفضل كأس العالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يناير 2023 10:20 صباحاً - نما الاقتصاد البريطاني بشكل مفاجئ في نوفمبر، بشكل مخالف للتوقعات التي رجحت انكماشه بنحو،؜ وذلك بعد أن ارتفع الإنفاق في القطاع الخدمي وتحديدا في قطاع الأطعمة والمشروبات خلال فترة بطولة كأس العالم

وأظهرت بيانات رسمية من مكتب الإحصاءات الوطنية الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع 0.1 بالمئة في نوفمبر.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة في نوفمبر مقارنة بأكتوبر.

كما أظهرت بيانات الجمعة أنه في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر، انكمش الاقتصاد 0.3 بالمئة، وهي النسبة نفسها التي توقعها استطلاع رويترز.

وانكمش الاقتصاد البريطاني في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر، وسيعد انخفاض الناتج في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر ركودا.

وكان بنك إنجلترا قد توقع وقوع اقتصاد المملكة المتحدة في حالة ركود خلال الربع الثالث من عام 2022.