البنتاجون: لا نملك تأكيدا بشأن استيلاء القوات الروسية على سوليدار

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "الحرة الأمريكية" مساء الخميس، عن متحدث "البنتاجون"، جون كيربى، قوله إن الوزارة ليس لديها تأكيد بشأن أى تقارير تفيد بأن القوات الروسية استولت على سوليدار.

وحول الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا، أوضح "كيربى" أن مدرعات برادلى القتالية ستصل أولا إلى ألمانيا حيث سيتم تدريب الأوكرانيين على تشغيلها فى إطار التدريبات الموسعة المشتركة التى نجريها هناك.

وكشف المسؤول العسكرى الأمريكى أن تدريب الأوكرانيين على مدرعات برادلى القتالية سيحتاج إلى أسابيع.