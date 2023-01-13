استقالة وزير العمل البيروفى من منصبه

جدة - نرمين السيد - وطالب جارسيا - حسبما ذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة - الرئيسة البيروفية دينا بولوارت، بالاعتذار عن مقتل متظاهرين، والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وكان 49 شخصا على الأقل قد لقوا حتفهم إثر اندلاع اشتباكات بين الشرطة البيروفية ومجموعة من المتظاهرين منذ عزل الرئيس السابق "بيدرو كاستيلو"، واعتقاله فى شهر ديسمبر الماضى.