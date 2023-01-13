مندوبة أمريكا: كوريا الشمالية تتجاهل التزاماتها الدولية بشكل فاضح

جدة - نرمين السيد - حذرت المندوبة الدائمة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، من تجاهل كوريا الشمالية بالتزاماتها الدولية بشكل وصفته بالفاضح والمتكرر، منتقدة الدول التى تقف خلف بيونج يانج وتدعمها.





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