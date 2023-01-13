دبلوماسى روسى: استئناف أى محادثات مع أوكرانيا لن يكون بوسطاء

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الإدارة الثانية لشئون رابطة الدول المستقلة لدى وزارة الخارجية الروسية، أليكسى بولشوك، إنه إذا تم استئناف المحادثات مع وأوكرانيا، فمن المرجح أن تكون محادثات مباشرة بدون وسطاء وهو الخيار الأفضل.





وأضاف بولشوك - فى تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية - "أثبتت التجربة أن الوسطاء الغربيين غالبا ما يسعون لتحقيق أهدافهم الخاصة ويحاولون التأثير على المحادثات، وليس من أجل تسوية، ولكن لتحقيق مصالحهم السياسية والاقتصادية". وأشار الدبلوماسى الروسى إلى أن محادثات العام الماضى مع الجانب الأوكرانى كانت مباشرة، مضيفا "حتى الآن، تعاملنا فقط مع الأوكرانيين بشكل مباشر، باستخدام المنصات التى تم توفيرها لنا". وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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