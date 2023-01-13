أوكرانيا: 16 غارة جوية على مواقع روسية و5 ضربات خلال 24 ساعة‎‎

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الجمعة أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 16 غارة على مجموعات تمركز للقوات الروسية وخمس ضربات أخرى على مواقع مضادة للطائرات وأنظمة صواريخ تابعة للجيش الروسى خلال 24 ساعة.





وذكرت الهيئة - فى بيان صحفى نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية - أن القوات الأوكرانية أسقطت أيضا طائرة معادية من طراز سوخوى-25 ومركبة جوية بدون طيار من طراز أورلان-10، وقامت بصد هجمات روسية بالقرب من 17 بلدة محتلة. وبحسب البيان، أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية ثلاثة مراكز قيادة و 12 مجموعة من الجنود والمعدات العسكرية لروسيا ونظام صواريخ S-300 وثلاثة مستودعات للذخيرة، بالإضافة إلى ثلاثة أهداف مهمة أخرى للروس.

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