اليابان تشدد إجراءاتها لمنع تفشى انفلونزا الطيور

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن ماتسونو أصدر الأوامر خلال اجتماع للوزراء المعنيين اليوم، مشيرة إلى أنه تم الدعوة لهذا الاجتماع بسبب وصول عدد الطيور التى يتم إعدامها بسبب المرض إلى نحو 11 مليونا، والذى يعد رقما قياسيا خلال موسم واحد.
وقال ماتسونو "إن الحكومة ستدعو مزارعى الدواجن وغيرهم فى جميع أرجاء البلاد إلى العمل سويا من أجل مراقبة تطبيق بروتوكولات النظافة وتنفيذ التعقيم الطارىء"، مشيرا إلى أنه طالب وزير الزراعة نومورا تيتسورو، ووزراء آخرين بتنسيق الجهود على مستوى الحكومة واتخاذ تدابير مضادة صارمة على الفور حال حدوث تفشى جديد.
وحذر ماتسونو من أن موسم انفلونزا الطيور سيستمر حتى الربيع، ويجب على الحكومة بذل قصارى جهدها من أجل السيطرة على المرض.
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