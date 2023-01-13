غازبروم: سيتم تزويد المستهلكين فى روسيا بالغاز بكامل نطاقه

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، قال الرئيس التنفيذى للشركة، ميسرجونديس سيرجى جوستوف، فى تصريحات صحفية، إن "غازبروم" ستزود المستهلكين فى روسيا بالغاز بكامل نطاقه.

وأضاف: "وصلنا بالفعل إلى أرقام ذروة استهلاك الغاز فى اليوم الأخير، عندما رأيت أن الجو كان باردا فى جميع أنحاء البلاد ومع ذلك، نحن مستعدون لمثل هذه الذروة وتتم حماية سوق الغاز المحلى بشكل موثوق".

وتابع الرئيس التنفيذى لـ "غازبروم": "سوق الغاز المحلى هو الأولوية لشركة غازبروم وسيتم بالتأكيد تزويد المستهلكين فى روسيا بالغاز بكامل نطاقه مخازن الغاز تحت الأرض متاحة لهذا الغرض، وأرقام الإنتاج اليومية تمكننا من التأكيد بثقة على أننا نمتلك إمكانية التزويد بالغاز".

وأشار جوستوف إلى أن استهلاك الغاز فى روسيا ارتفع اعتبارا من نهاية عام 2022 ومن المتوقع زيادة أخرى.