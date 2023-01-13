وزيرة التجارة التونسية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية

جدة - نرمين السيد - يذكر أن وزيرة التجارة الجديدة بـ تونس، عملت من قبل مستشارة للمصالح العمومية ورئيسة لوحدة النزاع الضريبى والصلح القضائى فى الإدارة العامة للضرائب بوزارة المالية التونسية، كما أنها عضوة سابقة فى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
وكان الرئيس التونسى قيس سعيد، قد قرر يوم الجمعة الماضى، إنهاء مهام وزيرة التجارة فضيلة الرابحى من منصبها.
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