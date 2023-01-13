وثائق بايدن.. تعيين مستشار خاص للإشراف على التحقيقات

جدة - نرمين السيد - وأوردت قناة "الحرة الأمريكية"، أمس الخميس، تصريحات لوزير العدل الأمريكى، ميريك جارلاند، قال خلالها إنه سيكون هناك احترام للقواعد خلال التحقيقات بشأن الوثائق السرية.
وكان البيت الأبيض قد أعلن فى وقت سابق اليوم العثور على "عدد صغير" من الوثائق السرية فى منزل جو بايدن الخاص فى ويلمنجتون فى ولاية ديلاوير، يعود تاريخها إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس خلال عهد باراك أوباما.
وحض رئيس مجلس النواب الأمريكى الجمهورى كيفن مكارثى الكونجرس الأمريكى على التحقيق مع الرئيس جو بايدن بعد العثور على وثائق سرية فى منزله فى ويلمنجتون فى ولاية ديلاوير.
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