جرائم الاحتلال.. رئيس الوزراء الفلسطينى يوجه نداء إلى الدول الأوروبية

جدة - نرمين السيد - وخلال استقباله وفدًا برلمانيًا سويديًا، أمس الخميس، جدد أشتية مطالبته بضغط جاد على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات فى الأراضى الفلسطينية كافة بما فيها القدس.
وبحث أشتية مع الوفد آخر المستجدات وتطورات الأوضاع فى فلسطين، والإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة من الاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية وعمليات القتل والاعتقال والاستيلاء على الأراضى لصالح التوسع الاستيطاني.
وأكد أشتية أن "اعتراف مملكة السويد بدولة فلسطين هو نموذج على الدول الأوروبية اتباعه للوقوف بجانب العدل والقانون الدولى"، مضيفًا أن "إسرائيل لم تعد تلتزم بالاتفاقيات الموقعة معها، وتمارس أبشع أنواع الممارسات العنصرية بحق أبناء شعبنا، والأوضاع السياسية والاقتصادية أصبحت على حافة الحافة ومعرضة للانهيار".
وطالب أشتية، الاتحاد الأوروبى بفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية ومنتجاتها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات بحق المستوطنين حملة الجنسيات الأوروبية.
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