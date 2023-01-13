إلزام رئيس سريلانكا السابق بدفع تعويضات لـ ضحايا تفجيرات 2019

ووفقًا لقناة "آسيا نيوز" الإخبارية، يأتى ذلك عقب أن قضت هيئة بالمحكمة العليا فى سريلانكا مكونة من سبعة قضاة بأن تقاعس الرئيس السابق وأربعة مسئولين آخرين هو السبب الرئيسى الذى أدى إلى هذه التفجيرات التى أسفرت عن مقتل نحو 270 شخصًا وإصابة ما يقرب من 500 آخرين بجراح.
أمرت المحكمة أيضًا، قائد الشرطة واثنين من كبار مسئولى المخابرات ووزير الدفاع، الذى كان يتولى المنصب فى وقت وقوع التفجيرات، بدفع ما مجموعه 210 ملايين روبية (أى ما يعادل 574 ألف دولار أمريكى).
واتُهمت مجموعتان متطرفتان محليتان كانتا قد بايعتا تنظيم (داعش) الإرهابى بتنفيذ ست هجمات انتحارية شبه متزامنة استهدفت المصلين فى قداس عيد الفصح وهى الهجمات التى استهدفت ثلاث كنائس وعددا من السائحين كانوا يتناولون الطعام فى ثلاثة فنادق كبرى.
وتذرعت الحكومة فى ذلك الوقت بانقطاع التواصل بين سيريسينا ورئيس الوزراء بسبب خلافات بينهما، وهو ما أدى إلى فشل السلطات فى التصرف بناء على معلومات استخباراتية أجنبية شبه محددة وردت قبل الهجمات.
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