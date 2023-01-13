عمدة لندن: يجب أن نكون قادرين على وضع قواعدنا الخاصة بالهجرة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، دعا مساء أمس الخميس، إلى إصلاح العلاقة مع أوروبا - وإنهاء "تعهد الصمت" بشأن "الضرر الهائل" الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

لكن دعوة عمدة لندن، وهو تابع لحزب العمال البريطانى، إلى "نقاش عملى" حول مزايا الانضمام إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركى - الأمر الذى قد يسهل على العمال الأوروبيين دخول المملكة المتحدة - يضعه فى خلاف مع زعيم حزب العمال كير ستارمر، الذى استبعد ذلك.

وأضاف خان، خلال العشاء فى مقر عمدة لندن فى "مانشن هاوس"، أن فقدان أكثر من 80 ألف عامل مولود فى الاتحاد الأوروبى كان يشكل "ضغطاً هائلاً" على صناعات الضيافة والبناء فى العاصمة.

وقال عمدة لندن: "لقد ارتفع الآن عدد الشركات فى مدينتنا التى كانت تعانى من نقص واحد على الأقل فى العمال ذوى المهارات ليصل إلى ما يقرب من سبعة من كل 10".

واختتم الكلمة قائلاً: "إن نقل الصلاحيات إلى لندن والسماح لنا بإنشاء قائمة خاصة لاحتياجاتها من العمالة سيكون إحدى الطرق لمنح الشركات القدرة على جذب المواهب والاحتفاظ بها فى المجالات التى هم فى أمس الحاجة إليها".