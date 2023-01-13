العالم اليوم - إعصار يدمر المباني ويقتلع الأشجار في ألاباما الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يناير 2023 03:22 صباحاً - دمر إعصار قوي المنازل واقتلع الأشجار في ولاية ألاباما الأميركية وسط عاصفة عاتية عبر الجنوب.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في برمنغهام إن ”إعصارا قويا وخطيرا للغاية” تسبب في أضرار أثناء مروره عبر مدينة سلما.

وأصدرت الهيئة حالة الطوارئ من الإعصار لعدة مقاطعات شمال عاصمة الولاية، مونتغومري، حيث تحركت رياح العاصفة شرقا.

وقالت الهيئة إن هناك تقارير عديدة عن حدوث أضرار في أشجار وبنايات بمدينة سلما.

صدرت عدة تحذيرات من الإعصار يوم الخميس في ألاباما وميسيسيبي وتينيسي مع تحرك العاصفة عبر المنطقة.