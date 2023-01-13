استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بإصابته على يد الاحتلال فى جنين

جدة - نرمين السيد - وقالت لوسائل إعلام فلسطينية، إن "نزال" البالغ من العمر 19 سنة، استشهد متأثرا بإصابته التى وصفت بالحرجة بعدما أطلقت عليه قوات الاحتلال، الرصاصى الحى فى الرقبة والصدر خلال اقتحامهم للبلدة.
وخلال عملية الاقتحام ذاتها، استشهد الشاب حبيب محمد عبد الرحمن كميل (25 عاما) جراء إصابته بالرصاص الحى فى رأسه، فيما أصيب ثلاثة آخرون، نقلوا إثرها إلى مستشفيات مدينة جنين.
وبارتقاء الشاب نزال، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجارى إلى تسعة، بينهم ثلاثة أطفال، وهم: حبيب محمد عبد الرحمن كميل (25 عاما) من قباطية، وسمير عونى حربى أصلان (41 عاما) من مخيم قلنديا، وسند محمد عثمان سمامرة (19 عاما) من الظاهرية، وأحمد عامر سليم أبو جنيد (21 عاما)، من مخيم بلاطة، وفؤاد محمد عابد (17 عاما) من كفر دان فى جنين، ومحمد سامر حوشية (22 عاما) من بلدة اليامون فى جنين، وآدم عصام عياد (15 عاما) من بيت لحم، وعامر أبو زيتون (16 عاما) من نابلس.
يذكر أن 224 شهيدا فلسطينيا قد ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى العام الماضى 2022 .
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