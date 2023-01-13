القاهرة الإخبارية: البيت الأبيض يؤكد بأن بايدن لا يعلم محتوى الوثائق

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن هناك تنسيق مع وزارة العدل بشأن الوثائق التى عثر عليها بمنزل بايدن، وأضاف أن مسألة الوثائق السرية بمنزل بايدن بين يدى وزارة العدل الآن.

عُثر على وثائق سرية فى مكتب الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن، ترجع لوقت كان يعمل فيه نائبا للرئيس فى ولاية باراك أوباما.

وبدأت وزارة العدل الأمريكية التحقيق فى الملفات التى تم العثور عليها مصادفة فى أثناء تصفية مكاتب بايدن، بمؤسسة "بين بايدن" للدبلوماسية فى العاصمة واشنطن.