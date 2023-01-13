العالم اليوم - برشلونة إلى نهائي كأس السوبر لملاقاة غريمه ريال مدريد

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 يناير 2023 01:14 صباحاً - تصدى حارس المرمى الألماني مارك-أندريه تير شتيغن لركلتين ترجيحيتين وقاد فريقه برشلونة إلى نهائي الكأس السوبر الاسبانية لكرة القدم بفوزه على ريال بيتيس بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي الخميس على ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، وضرب موعداً مع غريمه التقليدي ريال مدريد في موقعة "الكلاسيكو".

ويدين برشلونة بتأهله إلى تير شتيغن الذي تعملق بين الخشبات الثلاث ووقف سداً منيعاً أمام هجمات بيتيس خلال المباراة، قبل أن يتصدى لركلتي خوانمي خيمينيس والبرتغالي وليام كارفاليو خلال سيناريو ركلات الترجيح.

وسجل لبرشلونة الذي تقدم مرتين مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي (40) والبديل الشاب أنسو فاتي (93)، ولبيتيس الذي عادل مرتين صانع ألعابه الفرنسي نبيل فقير (77) وبديله لورنتسو مورون (101).

وكان ريال وصل إلى المباراة النهائية بفوزه على فالنسيا بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 الأربعاء.

ضغط برشلونة باكراً لتسجيل هدف السبق، واعتقد أنه نجح في مبتغاه بعد عرضية من البرازيلي رافينيا داخل المنطقة تابعها "على الطاير" بيدري وفشل الحارس التشيلي كلاوديو برافو في صدها، إلا أن حكم الفيديو المساعد "في إيه آر" أشار إلى حالة تسلل على الممرر (23).

وأنقذ الحارس تير شتيغن فريقه من هدف محقق بعدما أبعد رأسية المدافع الأرجنتيني جرمان بيتسيلا إثر ركنية نفذها الفرنسي نبيل فقير (31)، قبل أن يمرر بعد 4 دقائق البرازيلي لويز أنريكي من الجهة اليمنى كرة أرضية مرت من أمام بورخا إيغليسياس تحت ضغط المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو إلى رودري سانشيس ليبعدها من أمام الأخير القائد سيرخي روبرتو.

وفي أول محاولة خطيرة للمهاجم ليفاندوفسكي تمكن من افتتاح التسجيل بعد مجهود فردي على الجهة اليسرى للفرنسي عثمان ديمبيليه الذي تجاوز أيتور رويبال ومرر كرة داخل المنطقة سددها البولندي اصطدمت بالمدافع الإيطالي لويس فيليبي وعادت إليه ليودعها في الشباك (40).

وتعملق تير شتيغن على دفعتين بداية بعد تسديدة من سانشيس صدها بقبضتيه، لتعود الكرة إلى إنريكي داخل المنطقة ليتدخل الألماني هذه المرة بقبضته اليمنى (45).

في الشوط الثاني، تابع ديمبيليه تألقه فهدد مرمى برافو بتسديدة من قدمه اليمنى (62)، قبل أن يخرج الدولي الفرنسي ويدخل فيران توريس بدلاً منه.

كما أخرج مدرب برشلونة تشافي هرنانديس لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ وزج بالمخضرم سيرجيو بوسكيتس الذي خاض مباراته الـ 700 بقميص البلاوغرانا ليدخل ضمن المراكز الثلاثة كأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في تاريخ النادي خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي (778) وتشافي (767).

وأدرك بيتيس التعادل بعد تمريرة من أنريكي داخل المنطقة إلى فقير الذي سدد بقدمه اليسرى أرضية خدعت الحارس تير شتيغن (77)، قبل أن يعتقد ليفاندوفسكي انه وجه الضربة القاضية بالهدف الثاني إلا أنّ "في آيه آر" أشار إلى حالة تسلل على الممرر توريس.

وتدخل تير شتيغن للإبقاء على حظوظ فريقه بتصديه لتسديدة رودري سانشيس (84)، قبل أن يخرج بعد 3 دقائق رافينيا ويدخل أنسو فاتي الذي كاد يخطف هدف الفوز في الوقت القاتل بتسديدة صدها برافو (90+2).

ومع بداية الشوط الأول الإضافي، سجل فاتي هدف التقدم بعد ركلة حرة ورأسية تابعها البديل على الطاير بينية بقدمه اليسرى وجدت شباك برافو (93).

ورفع فاتي رصيده إلى 24 هدفاً في 82 مباراة بقميص برشلونة.

وعادل مورون بديل فقير النتيجة بعد لعبة مشتركة داخل المنطقة لتصل الكرة إليه بعد تسديدة من أنريكي سيطر عليها وسددها بدوره بكعب قدمه برغم مضايقة أراوخو خادعاً الحارس (101)، قبل أن يطرد الحكم البديل المكسيكي أندريس غواردادو في الدقيقة 118.